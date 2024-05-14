Как улучшить качество сна: советы эксперта

10:25, 14 мая 2024, ПАИ

Какие продукты добавить в рацион, чтобы улучшить качество сна, рассказал физиолог Александр Созыкин, пишет газета «Известия».

Чтобы лучше спать, нужно есть вишню или пить вишнёвый сок, а также добавить в рацион молочную продукцию – молоко, йогурты, кефир. «Эти продукты необходимо употребить за два часа до сна. Они содержат вещества, из которых синтезируется мелатонин – гормон, замедляющий функционирование большинства органов во время сна», – объяснил специалист.

Также в рацион можно добавить помидоры – в них содержится ликопин, влияющий на сокращение продолжительности сна без потери его качества, и блюда на основе тыквы, которые за счёт содержания магния предотвращают возбуждение нервных клеток. Кроме того, высокое качество сна обеспечивают витамины группы В (В6 в частности), которые содержатся в морской рыбе, витамины D3, С, Е и фолиевая кислота.

Нежелательно ложиться спать голодным, отмечает Александр Созыкин. При углеводном голодании прекращается синтез мелатонина, и сон может прерываться.