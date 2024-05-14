Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе

11:09, 14 мая 2024, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет на третьем километре автодороги Псков – Палкино в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет.

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.