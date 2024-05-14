Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
Автомобиль вылетел в кювет на третьем километре автодороги Псков – Палкино в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет.
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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