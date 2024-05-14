Схема движения по улице Розы Люксембург от Киселёва до Народной в Пскове изменится с 16 мая
Половина проезжей части дороги с чётной стороны на отрезке улицы Розы Люксембург от улицы Киселёва до улицы Народной закроется с 16 мая. Участок дороги будет односторонним до 25 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
Выезды с дворовых территорий чётной стороны будут перекрыты.
Водители могут проехать через улицы Киселёва, Красноармейскую, Чехова и Народную. При этом выезжать с нечётной стороны можно будет только направо в сторону улицы Народной.
Автобусы будут двигаться в объезд по Рижскому проспекту.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.
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