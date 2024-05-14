Схема движения по улице Розы Люксембург от Киселёва до Народной в Пскове изменится с 16 мая

11:29, 14 мая 2024, ПАИ

Половина проезжей части дороги с чётной стороны на отрезке улицы Розы Люксембург от улицы Киселёва до улицы Народной закроется с 16 мая. Участок дороги будет односторонним до 25 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Выезды с дворовых территорий чётной стороны будут перекрыты.

Водители могут проехать через улицы Киселёва, Красноармейскую, Чехова и Народную. При этом выезжать с нечётной стороны можно будет только направо в сторону улицы Народной.

Автобусы будут двигаться в объезд по Рижскому проспекту.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.