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Общество

Tele2 снова делает понедельники приятными

Tele2 проводит акцию «Понедельники» и предлагает абонентам в течение шести недель каждый понедельник получать приятные подарки. Клиенты оператора по всей России могут воспользоваться предложениями партнёров Tele2: выпить бесплатный кофе, получить скидку на такси или на онлайн-заказ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Tele2 снова делает понедельники приятными. Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 поддерживает образ жизни клиентов, формируя предложения под их запросы. Компания снова меняет отношение абонентов к понедельникам и делает их праздниками, которых ждут с нетерпением. С 13 мая оператор запускает уже традиционную акцию «Понедельники», она продлится до 17 июня. Каждый понедельник в течение шести недель клиенты будут выбирать до трёх подарков от брендов-партнёров проекта. Tele2 включила предложения от Wink, «Вкусно – и точка», Whoosh, «Лэтуаль» и других компаний. При этом можно менять выбор, определяя каждый раз новый набор предложений. Акция будет действовать в более чем 60 городах по всей России.

Оператор обновляет и расширяет категории подарков, отвечая интересам абонентов. В этом году начать неделю можно с чашечки кофе, поездки на такси, покупки билетов на мероприятие, доставки продуктов. Кроме того, к летнему сезону Tele2 добавила и категорию самокатов, которые стали очень популярны у жителей разных городов. Сделать своё начало недели приятнее можно, активировав промокод в приложении «Мой Tele2».

Tele2 впервые провела «Понедельники» в 2018 году в Москве. Акция быстро набрала популярность, поэтому оператор постепенно расширил географию проекта и увеличил число партнёров – участников акции.

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