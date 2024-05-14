До +24 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 мая

11:32, 14 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 15 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Южный ветер будет дуть со скоростью 0–5 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +3 до +8 градусов, днём синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.