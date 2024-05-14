До +24 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 мая
Переменная облачность ожидается в Псковской области 15 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Южный ветер будет дуть со скоростью 0–5 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +3 до +8 градусов, днём синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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