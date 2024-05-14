Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Десять жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю

Десять жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

За этот период злоумышленникам удалось похитить 1 млн 400 тысяч рублей. Кроме того, установлено два факта получения злоумышленниками доступа к «Госуслугам».

Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые псковичи переводили свои деньги на «безопасные» счета. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счёта, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступники пользовались такими предлогами, как оформление кредитов, продажа различных товаров в интернете, предоставление возможности дистанционного заработка.

По каждому такому факту правоохранительные органы города возбудили уголовные дела.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2024

Более 120 гектаров растительности выгорело в Псковской области с начала года
14 мая 2024

Мошенники обманули псковичей на 3,5 миллиона рублей
14 мая 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе
14 мая 2024

Восемь снарядов времён Великой Отечественной войны нашли в Невельском районе
14 мая 2024

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны нашли в Себежском районе
13 мая 2024

В Пскове задержаны правонарушители, запустившие фейерверк под мостом Александра Невского
13 мая 2024

16,5 лет колонии получил гражданин Латвии за контрабанду 49 кг наркотиков через границу в Псковской области
13 мая 2024

В Псковской области сотрудник Госавтоинспекции потушил загоревшийся на ходу автомобиль

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...