Десять жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю

12:55, 14 мая 2024, ПАИ

Десять жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

За этот период злоумышленникам удалось похитить 1 млн 400 тысяч рублей. Кроме того, установлено два факта получения злоумышленниками доступа к «Госуслугам».

Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые псковичи переводили свои деньги на «безопасные» счета. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счёта, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступники пользовались такими предлогами, как оформление кредитов, продажа различных товаров в интернете, предоставление возможности дистанционного заработка.

По каждому такому факту правоохранительные органы города возбудили уголовные дела.