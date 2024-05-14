Почти две тысячи заражённых эквадорских хризантем уничтожат в Псковской области

11:50, 14 мая 2024, ПАИ

1 980 хризантем, выращенных в Эквадоре, будут уничтожены в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области во время проведения карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства обнаружили партию кустовых хризантем с характерными признаками заболевания растений. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах возбудителя белой ржавчины хризантем.

Цветы подлежат уничтожению.