Почти две тысячи заражённых эквадорских хризантем уничтожат в Псковской области
1 980 хризантем, выращенных в Эквадоре, будут уничтожены в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На складе временного хранения в Псковской области во время проведения карантинного фитосанитарного контроля сотрудники ведомства обнаружили партию кустовых хризантем с характерными признаками заболевания растений. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие в цветах возбудителя белой ржавчины хризантем.
Цветы подлежат уничтожению.
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