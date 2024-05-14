Федерация зимнего плавания Псковской области предложила названия для Солдатского пляжа

12:59, 14 мая 2024, ПАИ

Федерация зимнего плавания Псковской области предложила ПАИ названия для Солдатского пляжа, территорию которого в скором времени благоустроят.

Среди предложенных спортивной организацией названий: «Жемчужина Пскова», «Псковский оазис» и «Великий пляж».

«Данные варианты звучат красиво и достаточно романтично. Мы уверены, что любой из предложенных нами вариантов понравится горожанам и название отлично закрепится в местном сленге. Название приятно звучит, людям захочется туда возвращаться вновь и вновь», – подчеркнули представители Федерации зимнего плавания Псковской области.

Напомним, что предприниматель Денис Быченков, занимающийся благоустройством Солдатского пляжа, предложил псковичам придумать для него новое название.

Чтобы предложить свой вариант, необходимо написать в сообщество любого СМИ холдинга «Медиацентр 60» в соцсети «ВКонтакте», в том числе в группу ПАИ, или написать письмо на электронную почту redactor@informpskov.ru.

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