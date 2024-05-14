Псковичка завоевала награды первенства России по гребле на байдарках

13:08, 14 мая 2024, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника», Елизавета Кожевина взяла золото и бронзу первенства России среди девушек до 19 лет, которое прошло в Краснодаре с 8 по 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Елизавета Кожевина в составе четвёрки на дистанции в 500 метров взяла золото. На дистанции в 5000 метров в одиночках Елизавета Кожевина замкнула тройку лидеров.

Отметим, что в одиночках на дистанции в 500 метров псковичка заняла пятое место. На дистанции в 1000 метров в одиночках Елизавета Кожевина остановилась в шаге от бронзы, заняв четвёртое место. В двойках на дистанции в 500 метров псковичка стала седьмой.

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