О двух крестах в Зряковской Горе рассказали псковские археологи

13:50, 14 мая 2024, ПАИ

О двух крестах с погоста в деревне Зряковская Гора Псковского района рассказали псковские археологи в своем телеграм-канале «Псковская археология».

Старый - традиционный для Псковской области каменный крест из известняка. Сегодня проверяли его состояние. Уже при обнаружении в 1987 году Борисом Харлашовым и постановке его на охрану крест лежал на земле с обломанной верхней лопастью. На боковых и нижней лопастях сохранились надписи IC XC HICA – «Иисус Христос побеждай». Такие кресты в Псковской области датируются XIV-XVII веками.

Новый – крест, поставленный в наше время на месте Георгиевской церкви. Церковь в Зряковской Горе существовала с XVI века, достраивалась и перестраивалась, но не пережила 1941-1945 годы.