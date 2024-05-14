Понятия «бакалавр» не будет в России с 2025 года

14:43, 14 мая 2024, ПАИ

Понятия «бакалавр» не будет в России с 2025 года, будет высшее и высшее специализированное образование, заявил на пленарном заседании в Госдуме исполняющий обязанности министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Количество программ на сегодня, используя те полномочия, которые у нас есть, продолжительностью пять, пять с половиной лет постепенно увеличиваем. И как поручил нам президент, мы устраняем ещё одну проблему, на неё, может быть, мало кто обращает внимание. Мы в результате преобразования даём больше возможностей для наших выпускников. Что я имею в виду? В прежней логике и прежней системе только бакалавры имели право поступать и получать специализированное образование бесплатно, то есть магистратуру. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование. Другой разговор, что сама по себе эффективная массовая магистратура у нас, к сожалению, не сформировалась. И в нашей новой системе магистратура останется, но будет она совершенно иной», – сказал Валерий Фальков.