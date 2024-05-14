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Общество

16 мая в Пскове откроется выставка «Фотосреда-24»

16 мая в 17:00 в Пскове откроется выставка «Фотосреда-24», сообщили ПАИ в администрации города.

«Её главной темой станет Псков – город с древней историей, богатой культурой и неповторимым очарованием. Городские пейзажи погрузят зрителей в атмосферу старинных улочек, крепостных стен и живописных мест», - анонсировали организаторы.

Свои работы представят псковские фотографы Татьяна Абабкова, Анастасия Войналович, Марина Давалис, Ирина Егорова, Елена Иванова (Сенченко), Анна Камнева, Татьяна Кротова, Светлана Павлова, Сергей Соловей, Ирина Степанова, Дина Уразаева.

Выставка будет работать в Центре туризма и творческих индустрий на Георгиевской, 4.

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