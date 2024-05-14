Программу о Чудском озере и поисках Вороньего камня снимает федеральный канал в Псковской области
Съёмочная группа телеканала «Моя планета» начала съёмки программы «Тайна на карте. Чудское озеро, поиски Вороньего камня» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.
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Фото: Туристский информационный центр Псковской области
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Фото: Туристский информационный центр Псковской области
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Фото: Туристский информационный центр Псковской области
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Фото: Туристский информационный центр Псковской области
Съёмочная группа будет работать над программой о регионе в рамках проекта «Тайна на карте», основная цель которого – доказать, что путешествовать по России можно и интеллектуально: разгадывая сложные загадки и решая настоящие головоломки.
Сегодня съёмочная группа работает в Псковском кремле, Приказной палате, Поганкиных палатах и в церкви Николы со Усохи.
Работа съёмочной группы в Псковской области продлится с 14 по 18 мая.
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