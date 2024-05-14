Программу о Чудском озере и поисках Вороньего камня снимает федеральный канал в Псковской области

15:23, 14 мая 2024, ПАИ

Съёмочная группа телеканала «Моя планета» начала съёмки программы «Тайна на карте. Чудское озеро, поиски Вороньего камня» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре региона.



Фото: Туристский информационный центр Псковской области



Фото: Туристский информационный центр Псковской области



Фото: Туристский информационный центр Псковской области



Фото: Туристский информационный центр Псковской области







Съёмочная группа будет работать над программой о регионе в рамках проекта «Тайна на карте», основная цель которого – доказать, что путешествовать по России можно и интеллектуально: разгадывая сложные загадки и решая настоящие головоломки.

Сегодня съёмочная группа работает в Псковском кремле, Приказной палате, Поганкиных палатах и в церкви Николы со Усохи.

Работа съёмочной группы в Псковской области продлится с 14 по 18 мая.