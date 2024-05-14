В филиале Псковского онкодиспансера в Великих Луках продолжается ремонт

16:52, 14 мая 2024, ПАИ

В филиале «Великолукский» Псковского онкодиспансера продолжаются ремонтные работы, направленные на повышение комфорта пациентов, функциональности и благоустройства медицинского учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.

«В рамках проводимого ремонта претерпели существенные изменения кабинет клинико-лабораторной диагностики и кабинет автоклавной. Помимо косметического ремонта в кабинетах заменили устаревшие окна на современные, напольное покрытие также было обновлено, что не только улучшило эстетику помещений, но и повысило его износостойкость и гигиенические характеристики», – отметили специалисты.

Помимо уже выполненных работ, в рамках ремонтной программы запланирована модернизация ряда других помещений.

Ранее сообщалось, что Великолукскую детскую городскую больницу объединят с детской областной клинической больницей.