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Общество

Ролик телеканала «Первый Псковский» о реализации нацпроектов в регионе вошел в число лучших в России

Видеоролик, созданный командой телеканала «Первый Псковский», принимает участие в конкурсе от АНО «Национальные приоритеты».

Ролик рассказывает о реализации президентских национальных проектов в Псковской области. Он уже вошёл в число одиннадцати лучших видео из регионов страны. Сейчас ролик транслируется в центре знаний «Машук» в Пятигорске.

Сегодня, 14 мая, будут подведены итоги конкурса.

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