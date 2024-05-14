Ролик телеканала «Первый Псковский» о реализации нацпроектов в регионе вошел в число лучших в России

16:40, 14 мая 2024, ПАИ

Видеоролик, созданный командой телеканала «Первый Псковский», принимает участие в конкурсе от АНО «Национальные приоритеты».

Ролик рассказывает о реализации президентских национальных проектов в Псковской области. Он уже вошёл в число одиннадцати лучших видео из регионов страны. Сейчас ролик транслируется в центре знаний «Машук» в Пятигорске.

Сегодня, 14 мая, будут подведены итоги конкурса.