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Общество

Вышли в обращение монеты в честь 225-летия со дня рождения Пушкина

Вышли в обращение монеты в честь 225-летия со дня рождения Пушкина, сообщает пресс-служба Банка России.

Среди памятных монет — серебряная номиналом 3 рубля (тираж 3 тысячи штук), серебряная номиналом 100 рублей (100 штук), золотая номиналом 10 000 рублей (тираж 50 штук).

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Приобрести монеты можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

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