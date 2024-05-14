Вышли в обращение монеты в честь 225-летия со дня рождения Пушкина
Вышли в обращение монеты в честь 225-летия со дня рождения Пушкина, сообщает пресс-служба Банка России.
Среди памятных монет — серебряная номиналом 3 рубля (тираж 3 тысячи штук), серебряная номиналом 100 рублей (100 штук), золотая номиналом 10 000 рублей (тираж 50 штук).
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
Приобрести монеты можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.
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