150 школьников Псковской области встретились в региональном финале Президентских состязаний

18:08, 14 мая 2024, ПАИ

Региональный финал спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» стартовал в Пушкинских Горах сегодня, 14 мая. В нём встретились 14 школьных команд – порядка 150 юных спортсменов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В финальном этапе команды соревнуются в спортивном многоборье (бег на 30 метров и километр, наклон вперёд из положения сидя, подтягивание для юношей и отжимания для девушек, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд и прыжок в длину с места), теоретическом конкурсе и эстафетном беге.

Победители соревнований будут представлять Псковскую область на всероссийском этапе.

Организаторами Президентских состязаний являются региональные комитет по спорту и комитет по образованию.

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