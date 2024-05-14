Псковским школьникам рассказали о работе маркетплейсов в рамках «Урока цифры»

17:59, 14 мая 2024, ПАИ

О работе маркетплейсов рассказали школьникам Пскова в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В мае для школьников проходит урок от Ozon Tech, он посвящён технологиям в интернет-торговле. Его проводят каждый год в рамках президентского национального проекта «Цифровая экономика». Занятия состоят из нескольких образовательных блоков.

Сегодня, 14 мая, на открытом уроке учащимся десятого класса Псковской средней образовательной школы № 5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина рассказали, как устроена электронная коммерция изнутри, с помощью каких технологий работают маркетплейсы и как они работают.

Кроме того, школьники смогли испытать интерактивные тренажёры и попробовать себя в роли специалистов ключевых IT-направлений.

Ранее сообщалось, что открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности прошёл в Псковском техническом лицее.