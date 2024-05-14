Митрополит Арсений совершил богослужение в Свято-Успенском Святогорском монастыре

19:00, 14 мая 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Святогорском монастыре сегодня, 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: дьякон Лев Савинов



Фото: дьякон Лев Савинов



Фото: дьякон Лев Савинов



Фото: дьякон Лев Савинов



Фото: дьякон Лев Савинов



Фото: дьякон Лев Савинов



Фото: дьякон Лев Савинов



Фото: дьякон Лев Савинов















Богослужение прошло в день Радоницы. Его высокопреосвященству сослужили наместник обители игумен Василий с братией в священном сане. За богослужением молились многочисленные прихожане обители.

По отпусте литургии митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом, после чего была совершена панихида по всем усопшим православным христианам.

По окончании богослужения митрополит Арсений совершил заупокойную литию на могиле Александра Пушкина в Пушкинских Горах.