«Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах

20:22, 14 мая 2024, ПАИ

В Пушкинских Горах проходят областные спортивные соревнования среди школьников «Президентские состязания», пишет газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»









В состязаниях принимают участие 14 команд из Псковской области – 149 школьников.

Главным судьёй соревнований является начальник отдела по спорту и работе с молодёжью администрации Пушкиногорского района Алексей Быковский.

Сегодня, 14 мая, участники смогли показать свои умения в беге на короткую и длинную дистанции, в прыжках в длину, подтягиваниях на перекладине, отжиманиях, а также продемонстрировали гибкость и выносливость в упражнениях на пресс.

Кроме того, ребятам предстоит пройти ещё две эстафеты – легкоатлетическую и игровую.

По итогам соревнований будет проведена церемония награждения. Команды-победительницы отправятся на общероссийские соревнования к Чёрному морю.