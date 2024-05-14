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Спорт

«Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах проходят областные спортивные соревнования среди школьников «Президентские состязания», пишет газета «Пушкинский край».

  • «Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • «Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • «Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • «Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • «Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»

В состязаниях принимают участие 14 команд из Псковской области – 149 школьников.

Главным судьёй соревнований является начальник отдела по спорту и работе с молодёжью администрации Пушкиногорского района Алексей Быковский.

Сегодня, 14 мая, участники смогли показать свои умения в беге на короткую и длинную дистанции, в прыжках в длину, подтягиваниях на перекладине, отжиманиях, а также продемонстрировали гибкость и выносливость в упражнениях на пресс.

Кроме того, ребятам предстоит пройти ещё две эстафеты – легкоатлетическую и игровую.

По итогам соревнований будет проведена церемония награждения. Команды-победительницы отправятся на общероссийские соревнования к Чёрному морю.

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