«Президентские состязания» среди школьников проходят в Пушкинских Горах
В Пушкинских Горах проходят областные спортивные соревнования среди школьников «Президентские состязания», пишет газета «Пушкинский край».
-
Фото: газета «Пушкинский край»
-
Фото: газета «Пушкинский край»
-
Фото: газета «Пушкинский край»
-
Фото: газета «Пушкинский край»
-
Фото: газета «Пушкинский край»
В состязаниях принимают участие 14 команд из Псковской области – 149 школьников.
Главным судьёй соревнований является начальник отдела по спорту и работе с молодёжью администрации Пушкиногорского района Алексей Быковский.
Сегодня, 14 мая, участники смогли показать свои умения в беге на короткую и длинную дистанции, в прыжках в длину, подтягиваниях на перекладине, отжиманиях, а также продемонстрировали гибкость и выносливость в упражнениях на пресс.
Кроме того, ребятам предстоит пройти ещё две эстафеты – легкоатлетическую и игровую.
По итогам соревнований будет проведена церемония награждения. Команды-победительницы отправятся на общероссийские соревнования к Чёрному морю.
150 школьников Псковской области встретились в региональном финале «Президентских состязаний»
Три псковички в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по пилону и воздушной гимнастике