Пасхальная ярмарка прошла в Печорах
Пасхальная ярмарка состоялась в Печорской школе, пишет газета «Печорская правда».
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Фото: Печорская школа
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Фото: Печорская школа
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Фото: Печорская школа
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Фото: Печорская школа
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Фото: Печорская школа
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Фото: Печорская школа
Пасхальная ярмарка – это добрая школьная традиция. Дети, родители и педагоги готовятся к этому событию заранее, отметили в издании.
Ярмарку открыл настоятель храма Рождества Христова отец Сергий. Гости мероприятия смогли купить выпечку, напитки, варенье и изделия ручной работы, а также посетили праздничный концерт и мастер-классы.
Кроме того, 17 и 18 мая в Пскове пройдёт ярмарка белорусских товаров. Жители и гости города смогут купить мясную продукцию, сгущённое молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также ковры.
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