Пасхальная ярмарка прошла в Печорах

20:57, 14 мая 2024, ПАИ

Пасхальная ярмарка состоялась в Печорской школе, пишет газета «Печорская правда».



Фото: Печорская школа



Фото: Печорская школа



Фото: Печорская школа



Фото: Печорская школа



Фото: Печорская школа



Фото: Печорская школа











Пасхальная ярмарка – это добрая школьная традиция. Дети, родители и педагоги готовятся к этому событию заранее, отметили в издании.

Ярмарку открыл настоятель храма Рождества Христова отец Сергий. Гости мероприятия смогли купить выпечку, напитки, варенье и изделия ручной работы, а также посетили праздничный концерт и мастер-классы.

Кроме того, 17 и 18 мая в Пскове пройдёт ярмарка белорусских товаров. Жители и гости города смогут купить мясную продукцию, сгущённое молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также ковры.