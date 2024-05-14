Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с активом Плюсского района

22:52, 14 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провели рабочую встречу с активом Плюсского района, на которой обсудили актуальные для развития муниципалитета вопросы. Об этом сообщается в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

В рамках встречи обсудили ремонт одного из въездов в Заплюсье, протяжённость которого составляет около 250 метров. Въезд отремонтируют до конца строительного сезона, а также установят видеокамеры, позволяющие выявлять недобросовестных водителей.

Кроме того, обсудили капитальный ремонт Плюсской школы и перспективы оснащения Плюсской центральной библиотеки. «Мы подумаем, что сделать, что-то сделаем в этом году, что-то – в следующем», – сказал глава региона.

В частности, обсудили возможность строительства многофункционального пришкольного стадиона в Заплюсье в рамках программы «Газпром – детям». «Пока эта программа приостановлена. Мы хотели поставить 14 площадок, но пять в Заплюсье обязательно будут», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников осмотрел новые очистные сооружения в Плюссе, которые построены в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».