Школьник из Печор попал на обложку французского журнала

23:16, 14 мая 2024, ПАИ

Учащийся Печорской гимназии Родион Беляков оказался на обложке французского издания RAAMAT Magazine в качестве фотомодели, пишет «Печорская правда».

Родин Беляков, ученик второго класса, на страницах французского издания делится с читателями рассказом о своих увлечениях музыкой и вокалом. Он, несмотря на юный возраст, является лауреатом нескольких вокальных конкурсов, среди которых конкурс Международной академии музыки Николая Агутина.

Кроме того, мальчик участвует в различных детских показах мод, где исполняет песни. На одном из модных показов его и заметили представители журнала RAAMAT Magazine и предложили принять участие в фотосессии.

«Поздравляем Родиона с такой яркой страницей творческой жизни и желаем ему новых высот и неиссякаемого потока идей», – заключили в издании.