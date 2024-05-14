Умер журналист Максим Кононенко

23:49, 14 мая 2024, ПАИ

Скончался журналист, обозреватель, теле- и радиоведущий Максим Кононенко, пишет «Российская газета».

Максиму Кононенко стало плохо в его квартире в посёлке Мосрентген. Его экстренно госпитализировали, но спасти журналиста не удалось.

Максим Кононенко родился в 1971 году в Апатитах. После переезда в Москву он был соведущим программы «Реальная политика», а также вёл рубрику на радио «Вести FM».