За курение и переход улицы в неположенных местах россиян начнут штрафовать с помощью умных камер
За различные проступки начнут штрафовать россиян с помощью умных камер. Минцифры рекомендуется проработать вопрос об установлении личности нарушителя по фото и видео при помощи Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает «Известия».
Оштрафовать смогут любого зарегистрированного в системе ЕБС гражданина, если его нарушение зафиксирует камера видеонаблюдения. Штрафы будут выписываться в полуавтоматическом режиме (как это сейчас происходит в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения).
Среди нарушений разные проступки: курение, распитие алкоголя и переход улицы в неположенных местах, уличные драки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и другое.
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