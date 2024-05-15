За курение и переход улицы в неположенных местах россиян начнут штрафовать с помощью умных камер

07:31, 15 мая 2024, ПАИ

За различные проступки начнут штрафовать россиян с помощью умных камер. Минцифры рекомендуется проработать вопрос об установлении личности нарушителя по фото и видео при помощи Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает «Известия».

Оштрафовать смогут любого зарегистрированного в системе ЕБС гражданина, если его нарушение зафиксирует камера видеонаблюдения. Штрафы будут выписываться в полуавтоматическом режиме (как это сейчас происходит в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения).

Среди нарушений разные проступки: курение, распитие алкоголя и переход улицы в неположенных местах, уличные драки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и другое.