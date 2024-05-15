Число вакансий вахтовых работников возросло в Пскове

08:56, 15 мая 2024, ПАИ

Псковские работодатели массово ищут вахтовых работников, с прошлого года число вакансий в регионе увеличилось на 86%, сообщает hh.ru.

Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17%), на втором месте оказались машинисты (10%), далее – разнорабочие (6%), токари, сварщики и слесари (по 4%), упаковщики, монтажники и электромонтажники (по 3%), прорабы (2%). Некоторые работодатели приглашают на вахту журналистов, юристов, event-менеджеров, психологов, главных врачей и фотографов.

Средняя зарплата вахтовика в регионах СЗФО составляет 146 тысяч рублей (это на 39 тысяч выше, чем весной прошлого года). По результатам опроса, 5% псковичей готовы работать по вахте.