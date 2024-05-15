В Пскове перекрыли участок улицы Николая Васильева в районе железнодорожного переезда

09:28, 15 мая 2024, ПАИ

Движения транспорта по улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда 269-й километр станции Любятово временно перекрыли сегодня, 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Для проведения капитального ремонта железнодорожного пути на перегоне Торошино – Любятово и железнодорожном переезде 269-й км станции Любятово движение будет перекрыто до 13:00.

Объехать этот участок можно по улице Экипажа Гудина, Зональному шоссе, а также автомобильной дорогй 58К-450 «Северный обход г. Пскова».

Автобусы пригородных маршрутов № 218 Псков – Карамышево, 245 Псков – Мелётово, 245А Псков – Лесные Поляны – Карамышево, 221 Псков – Осиновичи, 180 Псков – Цапелька, маршрутов на садоводческие товарищества № 150 Псков – Дружба, 151 Псков – Лопатовские Кресты и междугородних маршрутов № 520 Псков – Дедовичи, 675 Дно – Псков следуют в прямом и обратном направлении по Крестовскому шоссе.