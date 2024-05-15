В России могут принять закон о запрете продажи энергетиков детям
До августа нужно принять закон, запрещающий продавать энергетики детям, об этом в своём Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 23 января представители всех фракций. В случае принятия он вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Комитет Госдумы по защите семьи поддержал принятие законопроекта с целью борьбы с бесконтрольным потреблением несовершеннолетними энергетиков.
«Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», – написал Вячеслав Володин.
Кроме того, Вячеслав Володин привёл статистику, согласно которой каждый четвёртый житель России пьет энергетики, а среди молодёжи – каждый второй, среди людей 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.
Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении пока неизвестна.
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