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Общество

В России могут принять закон о запрете продажи энергетиков детям

До августа нужно принять закон, запрещающий продавать энергетики детям, об этом в своём Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 23 января представители всех фракций. В случае принятия он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Комитет Госдумы по защите семьи поддержал принятие законопроекта с целью борьбы с бесконтрольным потреблением несовершеннолетними энергетиков.

«Высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», – написал Вячеслав Володин.

Кроме того, Вячеслав Володин привёл статистику, согласно которой каждый четвёртый житель России пьет энергетики, а среди молодёжи – каждый второй, среди людей 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.

Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении пока неизвестна.

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