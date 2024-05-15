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Общество

Неделя профилактики правонарушений среди подростков проходит в псковских школах

Неделя профилактики правонарушений несовершеннолетних проходит в псковских школах. Мероприятия для детей проводят представители правоохранительных органов, прокуратуры, следственного комитета и совета по молодёжной политике при городской Думе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото ПГД

Уроки профилактики завершают цикл мероприятий по правовой грамотности и профилактике правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях. В этом учебном году специалисты провели мероприятия во всех школах города и напомнили подросткам об их правах и обязанностях, как не стать жертвой преступления или не оказаться вовлеченным в преступную деятельность. Особое внимание они обращали на правонарушения, совершаемые в интернете.

«В преддверии летних каникул актуально напомнить ребятам об ответственности за правонарушения с целью предупреждения совершения таковых. Мы выражаем благодарность правоохранительным органам, прокуратуре, сотрудникам СУ СК, которые на протяжении всего учебного года проводили занятия для подростков», - заключил председатель совета по молодёжной политике Александр Андреев.

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