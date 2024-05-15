Глава Пскова обратится в прокуратуру из-за назревающего мусорного коллапса

10:12, 15 мая 2024, ПАИ

В городе снова назревает мусорный коллапс, констатировал в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Контейнерные площадки завалены мусором. Жители буквально кричат о помощи, – написал он. – Поручил управлению городского хозяйства и контрольному управлению организовать объезд всех муниципальных контейнерных площадок и зафиксировать нарушения графика вывоза отходов региональным оператором».

Управляющим компаниям поставлена задача составить акты по всем фактам неисполнения регоператором своих обязательств.

«Результаты проверок направим в межрайонную природоохранную прокуратуру. Повторения ситуации, которая сложилась на зимних каникулах, не допустим. Люди страдать не должны!» – подчеркнул Борис Елкин.