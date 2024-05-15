В Псковской области женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели
Жительница Бежаниц зарезала сожителя и его любовницу из-за ревности, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
42-летняя женщина убила своего 52-летнего сожителя и 35-летнюю знакомую из-за ревности в доме № 21 на улице Болотной в Бежаницах. В качестве оружия женщина использовала кухонный нож.
По предварительным данным, она застала их обнажёнными в своём доме на кровати.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Женщина ранее имела судимость по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Она задержана, орудие убийства было изъято.
Следователи работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства преступления.
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