В Псковской области женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели

10:36, 15 мая 2024, ПАИ

Жительница Бежаниц зарезала сожителя и его любовницу из-за ревности, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

42-летняя женщина убила своего 52-летнего сожителя и 35-летнюю знакомую из-за ревности в доме № 21 на улице Болотной в Бежаницах. В качестве оружия женщина использовала кухонный нож.

По предварительным данным, она застала их обнажёнными в своём доме на кровати.

Женщина ранее имела судимость по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Она задержана, орудие убийства было изъято.

Следователи работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства преступления.