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Происшествия

В Псковской области женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели

Жительница Бежаниц зарезала сожителя и его любовницу из-за ревности, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В Бежаницах женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

42-летняя женщина убила своего 52-летнего сожителя и 35-летнюю знакомую из-за ревности в доме № 21 на улице Болотной в Бежаницах. В качестве оружия женщина использовала кухонный нож.

По предварительным данным, она застала их обнажёнными в своём доме на кровати.

  • В Бежаницах женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Бежаницах женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • В Бежаницах женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Женщина ранее имела судимость по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Она задержана, орудие убийства было изъято.

Следователи работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства преступления.

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