ПсковГУ стал одной из площадок Московского академического экономического форума

10:48, 15 мая 2024, ПАИ

Псковский государственный университет стал региональной площадкой VI Московского академического экономического форума «Российская экономика 2024+: новые решения в новой реальности». В вузе заслушали доклады в секции «Инструменты и технологии обеспечения экономической безопасности Союзного государства России и Беларуси в условиях новой реальности». В роли модератора встречи выступила директор Института права, экономики и управления ПсковГУ Виктория Гусарова, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Первый проректор ПсковГУ Ольга Серова выступила с докладом на тему «Организационно-правовые и финансовые инструменты научного сотрудничества вузов Российской Федерации с образовательными и исследовательскими организациями Республики Беларусь».

Заведующий кафедрой экономики, финансов и финансового права Михаил Балог рассказал об инновационном потенциале в системе обеспечения экономической безопасности региона. Старший преподаватель кафедры экономики, финансов и финансового права, аспирант Михаил Перышкин представил выступление на тему «Международный опыт организации сетевых структур в региональной экономике». О финансировании проектов Союзного государства как источнике обеспечения экономической безопасности рассказала доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Елена Наумова. Её коллега Мария Васильева выступила с докладом «Приоритетные проекты сотрудничества России и Беларуси в таможенной и логистической сфере». Ассистент кафедры экономики, финансов и финансового права Анастасия Гринченко рассказала о теневом обороте культурных ценностей.

В заседании секции также принял участие председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Он выступил с докладом на тему «Использование инструментов межрегионального российско-белорусского сотрудничества для обеспечения экономической безопасности».

Добавим, Московский академический экономический форум – авторитетная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем социально-экономического развития страны, является знаковым событием в экономической, научной и общественной жизни России.