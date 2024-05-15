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Псковичи стали призёрами первенства СЗФО по дзюдо

Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство», стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое прошло в Архангельске 11 и 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Псковичи стали призёрами первенства СЗФО по дзюдо. Фото: клуб единоборств «Спортивное единство»

Матвей Степанов заняли третье место в весовой категории до 60 килограммов, Егор Мельник и Кирилл Кротов завоевали по бронзе среди дзюдоистов в весе до 66 килограммов. Также Кирилл Маслов стал третьим в весовой категории до 81 килограмма.

Тренируют спортсменов Вячеслав Елькин и Александр Тимофеев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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