Псковичи стали призёрами первенства СЗФО по дзюдо
Псковичи, воспитанники клуба единоборств «Спортивное единство», стали призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое прошло в Архангельске 11 и 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».
Матвей Степанов заняли третье место в весовой категории до 60 килограммов, Егор Мельник и Кирилл Кротов завоевали по бронзе среди дзюдоистов в весе до 66 килограммов. Также Кирилл Маслов стал третьим в весовой категории до 81 килограмма.
Тренируют спортсменов Вячеслав Елькин и Александр Тимофеев.
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