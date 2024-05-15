Один из домов капитально ремонтируют в центре Пскова
Капитальный ремонт крыши и фасада идёт в доме № 9 на улице Советской в Пскове, сообщили ПАИ в Фонде капитального ремонта Псковской области.
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Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
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Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
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Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
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Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области
На объект привезли все необходимые строительные материалы. Уже частично демонтировали старое кровельное покрытие, а также ремонтируют деревянные элементы крыши.
В рамках капитального ремонта фасада в первом и во втором подъездах дома уже заменили окна в местах общего пользования, установили строительные леса для последующей расчистки, ремонта штукатурки и окрашивания поверхностей.
Кроме того, в этом году выполнят и примут работы по капитальному ремонту холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения.
Подрядчик должен завершить работы до 1 сентября 2024 года.
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