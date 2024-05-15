Пропавшего в Великолукском районе мальчика нашли живым
В Великолукском районе нашли пропавшего мальчика, который ранее не вернулся домой после школы, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, мальчик ночевал у одноклассника.
Напомним, что о пропаже мальчика стало известно недавно. 14 мая он отправился в школу на маршрутке из деревни Фотьево. После этого ребёнок сдавал нормы ГТО на острове Дятлинка.
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