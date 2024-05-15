Псковичи стали призёрами клубного турнира по рукопашному бою в Ленинградской области

11:41, 15 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», стали призёрами клубного турнира «Ярс» по рукопашному бою. Состязания прошли в Гатчине Ленинградской области 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

За награды состязаний бились около 200 спортсменов.

Псковичи Владислав Радов, Максим Евдокимов и Кирилл Сыров стали победителями турнира. Серебро на счету Владимира Александрова, Кирилла Кондрашова и Вадима Фёдорова. Бронзовую награду завоевал Михаил Шапкин.

Тренируют спортсменов Владимир Евдокимов, Дина Дымова и Рафаэль Керимов.

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