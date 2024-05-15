Флагманский кадровый центр появится в Великих Луках

11:54, 15 мая 2024, ПАИ

Отделение службы занятости населения будет модернизировано в Великих Луках в рамках президентского нацпроекта «Демография», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Кадровый центр переедет на набережную Лейтенанта Шмидта в дома № 10 и 12. Кроме того, отделение обновят до соответствия современным требованиям, оно будет оформлено в фирменном стиле бренда «Работа России».

В одном из отделений будет располагаться клиентский офис, где будут зоны работы с соискателями, работодателями, кабинет психолога, зона онлайн-собеседований и зона ожиданий, детский уголок. Во втором помещении будет зал для проведения мероприятий и архив отделения.

Отделение по Великим Лукам и Великолукскому району станет флагманским кадровым центром южной части Псковской области, отметила директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева. Функционал в нём будет такой же, как и в модернизированном псковском отделении, а одним из главных направлений станет развитие отделения, как места оказания помощи в формате одного окна. «Для этого областной центр занятости населения продолжает расширять круг партнёров», – рассказала она.

Напомним, с 2024 года Псковская область вошла в число 12 регионов России – участников второй волны комплексной модернизации центров занятости населения.