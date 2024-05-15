Детский хоровой праздник пройдёт в Пскове 24 мая

12:04, 15 мая 2024, ПАИ

Детский хоровой праздник пройдёт в Псковской областной филармонии 24 мая в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Праздник будет посвящён Дню славянской письменности и культуры. На одной сцене в Большом концертном зале филармонии выступят более 450 хористов из различных районов Псковской области.

К 80-летию Псковской области дети исполнят гимн региона, композицию «Пусть всегда будет солнце», а также детские песни современных авторов и псковских композиторов.

Мероприятие доступно для посещения только участникам и приглашённым ученикам образовательных учреждений Псковской области.