Детский хоровой праздник пройдёт в Пскове 24 мая
Детский хоровой праздник пройдёт в Псковской областной филармонии 24 мая в 15:00. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Праздник будет посвящён Дню славянской письменности и культуры. На одной сцене в Большом концертном зале филармонии выступят более 450 хористов из различных районов Псковской области.
К 80-летию Псковской области дети исполнят гимн региона, композицию «Пусть всегда будет солнце», а также детские песни современных авторов и псковских композиторов.
Мероприятие доступно для посещения только участникам и приглашённым ученикам образовательных учреждений Псковской области.
О строительстве псковских школ и начале языковых обменов с китайским Цзинином расскажут на «Серебряном дожде»
Плохо ест и пытается укусить: стали известны подробности судьбы спасённого псковского медвежонка
Уникальная арт-резиденция молодых музыкантов из России и Белоруссии прошла в Псковской области благодаря поддержке ПФКИ
Порядка 60 заявок подали для участия в фестивале любительских театров в Псковском районе