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Сезон для ФК «Псков» начнётся игрой против «Тосно» 29 мая

Для футбольного клуба «Псков» основной сезон, куда входят игры Кубка и чемпионата Северо-Запада, начнётся 29 мая домашней игрой с «Тосно» из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Сезон для ФК «Псков» начнётся игрой против «Тосно» 29 мая. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

На чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу заявились семь команд, шесть из которых принимали участие в прошлом сезоне: «Псков», «Химик» (Коряжма), «Север» (Мурманск), спортшкола «Ленинградец» (Ленинградская область), «ГУОР-Карелия» (Кондопога) и «Тосно» (Санкт-Петербург). Также к ним добавится команда «Новград» из Великого Новгорода, которая принимала участие в чемпионате СЗФО в 2022 года, однако снялась с середины розыгрыша.

В Кубке СЗФО по футболу примут участие восемь команд. К тем, что играют в чемпионате, добавится второй состав спортшколы «Ленинградец». Соревнования начнутся с четвертьфиналов, которые состоят из двух матчей. 29 мая в первом матче Кубка СЗФО «Псков» примет у себя «Тосно».

Чемпионат для псковичей начнётся 5 июня домашним матчем с командой «Новград» из Великого Новгорода.

Отметим, что в прошлом сезоне псковичи заняли третье место на чемпионате СЗФО по футболу, уступив спортшколе «Ленинградец» и мурманскому «Северу». Из Кубка СЗФО «Псков» выбыл на полуфинальной стадии, проиграв по сумме двух встреч спортшколе «Ленинградец».

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