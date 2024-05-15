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Экономика

Образовательная программа по генерации идей прошла в технопарке «Электрополис» в Великих Луках

Образовательная программа «Генерация идей на основе трендов, технологий и рыночных возможностей» прошла на площадке «Школы первых» в технопарке «Электрополис» в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Образовательная программа по генерации идей прошла в технопарке «Электрополис». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В течение трёх дней участников ждали серия воркшопов и упражнений, расширение их инновационного лексикона. Итогом трёхдневной работы стало создание идей, которые участники защищали как свои будущие стартапы.

Проекты касались нейросетей, IT-направлений, искусственного интеллекта, а также социальной сферы. Одну из статей финансирования своих стартапов участники рассматривали через «Сколково».

По итогам программы все участники получили удостоверения о повышении квалификации. Мероприятие состоялось при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области. Мероприятия центра «Мой бизнес» проводятся в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, технопарк «Электрополис» – объект инновационной инфраструктуры Псковской области. Его открыли в 2017 году в Великих Луках как площадку для организации условий для развития высокотехнологического бизнеса в регионе.

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