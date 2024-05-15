Девушки ФК «Псков» стали призёрами первенства СЗФО по футболу

12:58, 15 мая 2024, ПАИ

Состав девушек футбольного клуба «Псков» стал серебряным призёром первенства Северо-Западного федерального округа по футболу среди девушек до 15 лет. Соревнования прошли в Пскове 13 и 14 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».

В соревнованиях участвовали всего две команды из Пскова и Ленинградской области. В двухматчевом противостоянии сильнее оказались футболистки из Ленинградской области, которые завершили оба матча победой со счётом 1:0.

Лучшим игроком этих игр признали псковичку Арину Семёнову. Тренируют псковскую команду Елена и Андрей Колышевы.

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