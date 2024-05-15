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О строительстве псковских школ и начале языковых обменов с китайским Цзинином расскажут на «Серебряном дожде»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный станет гостем программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Планируется ли в городе в обозримом будущем строительство новых школ и детских садов? Какие у администрации планы в сфере капремонтов учреждений образования? Как идёт приём заявлений в первые классы школ на новый учебный год? В каких направлениях и дисциплинах сегодня наиболее успешны псковские школьники? Когда начнутся языковые обмены между школами Пскова и китайского Цзинина?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

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