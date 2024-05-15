Снаряд времён Великой Отечественной войны обезвредили в Псковском районе
Найденный в Псковском районе снаряд времён Великой Отечественной войны обезвредили сапёры Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Похожий на боеприпас предмет был обнаружен в деревне Соловьи Псковского района. Прибывшие на место росгвардейцы обследовали подозрительный предмет и установили, что это снаряд калибра 76 миллиметров времён Великой Отечественной войны.
Сапёры Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом.
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