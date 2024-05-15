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Общество

Туристический проект студенток ПсковГУ занял первое место на всероссийском конкурсе

Студентки института образования и социальных наук ПсковГУ заняли первое место во Всероссийском конкурсе молодёжных инициатив, идей и проектов «История, культурное наследие и традиции: взгляд молодых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Туристический проект студенток ПсковГУ занял первое место в конкурсе «История, культурное наследие и традиции: взгляд молодых». Фото: пресс-служба ПсковГУ

Участницы создали туристический канал «Псковэкскурс» (rutube.ru/channel/36597969/), на котором представили небольшие видеоролики о достопримечательностях и исторических местах Псковской области, в числе которых монумент «В память о Ледовом побоище», Псковский кремль и Печоры.

Проект разработали и реализовали Анастасия Шишняева, Полина Арапова, Алина Виноградова, Ольга Сидоренко, Анастасия Мурникова, Елизавета Городнова.

Научный руководитель – Наталья Шлат.

Отметим, Всероссийский конкурс молодёжных инициатив, идей и проектов «История, культурное наследие и традиции: взгляд молодых» проводится с целью привлечения молодёжи к решению социальных проблем, развитию её творческой и гражданской активности, формированию бережного отношения к культурно-историческому наследию и традициям России у детей, подростков и учащейся молодёжи.

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