Несколько деревень Куньинского района временно останутся без света

15:23, 15 мая 2024, ПАИ

Несколько деревень Куньинского района временно останутся без света с 9:00 16 мая до 17:00 17 мая, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Свет отключат в деревнях Курово, Фёдорцево, Запорожье, Борок и Яблоница.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.