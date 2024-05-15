Несколько деревень Куньинского района временно останутся без света
Несколько деревень Куньинского района временно останутся без света с 9:00 16 мая до 17:00 17 мая, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Свет отключат в деревнях Курово, Фёдорцево, Запорожье, Борок и Яблоница.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.
Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.
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