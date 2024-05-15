Таймлапс северного сияния над Труворовым городищем и Снетогорским монастырём опубликовал пскович
Таймлапс северного сияния над Труворовым городищем и Снетогорским монастырём в Пскове опубликовал пскович, астроном-любитель Пётр Митрофанов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Северное или полярное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. На этот раз причиной того, что сияние можно было увидеть и в широтах Псковской области, для которой вообще-то такие явления нехарактерны, стали мощные вспышки на Солнце. Сияние наблюдали и значительно (на 450 км) южнее Пскова.
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