Лекцию о вреде наркотиков прочитали псковским призывникам

17:14, 15 мая 2024, ПАИ

Лекцию о вреде запрещённых веществ прочитали для призывников из Пскова в рамках общероссийской акции «Призывник», первый этап которой продлится до 15 июля. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила спикер мероприятия, главный специалист-эксперт отдела УКОН УМВД России по Псковской области Евгения Пушкарёва.

Сегодня, 15 мая, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области на сборном пункте регионального военного комиссариата провели лекцию-дискуссию, на которой рассказали о вреде наркотиков, а также о юридической ответственности за их употребление и распространение.

Участниками встречи стали более 30 молодых людей. Будущим солдатам напомнили о том, что каждый военный должен заботиться о сохранении своего здоровья и не допускать употребления психоактивных веществ.