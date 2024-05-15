Порядка 30 вожатых работают с белгородскими детьми в Печорах

15:50, 15 мая 2024, ПАИ

Порядка 30 человек работает с белгородскими детьми на площадке форума «Истоки» в Печорах. Среди них студенты ПсковГУ и Псковского областного колледжа искусств. Об этом рассказала начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ, командир студенческих отрядов Псковской области Алла Сердцева в беседе с корреспондентом ПАИ.

250 детей из Белгородской области приехали в регион по приглашению губернатора Михаила Ведерникова. Для них подготовлена развлекательная, развивающая и образовательная программа. С ними работают вожатые, которые постоянно их поддерживают, отметила Алла Сердцева.

«Порядка 30 человек работают на данном проекте – это ребята из ПсковГУ и из колледжа искусств. Часть ребят уже имеют опыт работы, а для некоторых из них это первый опыт работы на таком серьезном проекте. Вожатым нужно к каждому ребёнку найти подход, доброе слово, каждому помочь найти своё место в коллективе. Я считаю, что на сегодняшний день мы свою задачу выполнили», – отметила она.

Программа у детей максимально разнообразная. Например, сегодня на площадке Паломнического центра в Печорах, где живут ребята, проходит день добрых дел. Он был нацелен на то, чтобы вовлечь детей в помощь окружающим, рассказала Алла Сердцева. Ребята приняли участие в высадке голубых елей, помогли убрать мусор и сделали всё возможное, чтобы помочь сотрудникам центра.

Организатор смены Лаура Варченко, в свою очередь, рассказала, что дети за сделанные добрые дела получают определенное количество баллов. А за них есть возможность получить определённое поощрение.

Кроме того, Лаура Варченко поделилась, что уже не первый раз работает на смене с детьми из Белгородской области. Такой опыт уже был у неё в этом году. «Если говорить в целом, то я стала вожатой благодаря студенческим отрядам Псковской области, съездила в Артек, переняла там опыт. Сейчас я активно начинаю работать на территории нашего региона. Для меня вожатство – это возможность отдать ту любовь, которая скопилась внутри меня, возможность помочь тем, кому это нужно, и возможность передать детям свой опыт», – заключила она.

Напомним, что в общей сложности в Псковскую область приехало 450 белгородских детей. Это уже второй приезд школьников из Белгородской в Псковскую область. Ранее в регионе уже смогли отдохнуть более 200 детей.