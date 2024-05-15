Премьер-министр Словакии ранен во время стрельбы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы возле здания, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Об этом пишут местные СМИ.
По предварительным данным, после заседания кабинета министров Словакии Роберт Фицо вышел к общественности. Произошло несколько выстрелов.
Раненого премьер-министра госпитализировали в больницу.
Стрелявшего задержали. О мотивах его действий пока не сообщается.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 мая 2024
В Псковском районе рабочий лишился пальцев, пытаясь почистить включённое оборудование для распилки древесины