Премьер-министр Словакии ранен во время стрельбы

16:12, 15 мая 2024, ПАИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы возле здания, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, после заседания кабинета министров Словакии Роберт Фицо вышел к общественности. Произошло несколько выстрелов.

Раненого премьер-министра госпитализировали в больницу.

Стрелявшего задержали. О мотивах его действий пока не сообщается.