Концерт «Вивальди для малышей» пройдёт в Пскове

16:49, 15 мая 2024, ПАИ

Концерт для юных жителей Пскова «Вивальди для малышей» пройдёт 2 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Концерт пройдет в исполнении трио флейты, скрипки и виолончели. Музыканты познакомят слушателей со своими инструментами, исполнят произведения А. Вивальди из цикла «Времена года».

Концерт состоится в Центре туризма и творческих индустрий Пскова (Дом Беклешова, улица Георгиевская, 4) 2 июня в 11:00.

Количество билетов ограничено. Для детей с ОВЗ скидка 10 %. Подробности по телефону (8 8112) 29-01-01.