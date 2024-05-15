Концерт «Вивальди для малышей» пройдёт в Пскове
Концерт для юных жителей Пскова «Вивальди для малышей» пройдёт 2 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Концерт пройдет в исполнении трио флейты, скрипки и виолончели. Музыканты познакомят слушателей со своими инструментами, исполнят произведения А. Вивальди из цикла «Времена года».
Концерт состоится в Центре туризма и творческих индустрий Пскова (Дом Беклешова, улица Георгиевская, 4) 2 июня в 11:00.
Количество билетов ограничено. Для детей с ОВЗ скидка 10 %. Подробности по телефону (8 8112) 29-01-01.
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